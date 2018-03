Cameroun: Escale Bantoo - Echos de la forêt

Ils sont encore sous le coup de l'émotion. Estel Mveng vient de terminer une démonstration déchirante mercredi soir au Centre national des arts et de la culture d'Abidjan (CNAC), site réservé à la plateforme « Escale Bantoo ». Avant et après la jeune chanteuse camerounaise, plusieurs artistes d'Afrique centrale entre autres Armand Biyag, Gaëlle Wondje ou Adango Salicia Zulu (Cameroun), Gween et Tiana (Belgique-Gabon), ont bénéficié de ce podium itinérant inédit au MASA.

Le festival dans le festival. Cette phrase peut ainsi résumer cette « Escale Bantoo », proposée par Guy Marc Tony Mefe, directeur artistique de Scène d'Ebène. Le promoteur camerounais, déjà derrière le concept Voix de FAME pour l'éclosion des chanteuses d'Afrique centrale, a tenu à mettre en lumière les « artistes de la forêt » au MASA. Un oasis pour ces musiciens originaires du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad.

Depuis dimanche dernier, 15 musiciens y ont offert des prestations courues. « En Afrique centrale, il n'y a pas d'événements de l'envergure du MASA, susceptibles d'attirer des professionnels de la musique. Nous avons soumis l'idée d'un plateau dédié à notre sous-région au directeur général du Marché des arts du spectacle d'Abidjan, et il l'a acceptée », explique Tony Mefe.

Des passerelles sont bâties aussi grâce à Escale Bantoo, avec une main tendue aux chanteurs d'autres pays « frères », comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. Le festival des femmes d'ici et d'ailleurs de Montréal a également proposé des spectacles. Les fruits de cette semaine commencent à mûrir.

D'après Tony Mefe, « des directeurs de festivals d'Amérique latine se sont rapprochés des artistes, et nous avons la promesse du directeur d'Afromondo d'accueillir Escale Bantoo à New York l'année prochaine. » Les artistes d'Afrique centrale ont pu nourrir des projets en solo mais aussi en groupe, comme le « Kazuko », alliance entre Armand Biyag du Cameroun, Alibeta du Sénégal et Licelv Mauwa de la RDC. Itinérante, l'Escale Bantoo remballe au terme du MASA 2018, en attendant que d'autres portes de festival s'ouvrent à elle.