Congo-Kinshasa: La MONUSCO soutient le travail des comités locaux de paix de Kongolo

En RDC, un policier a été tué à Bunia par des déplacés et un ministre a… Plus »

Autre volet de cet appui, pour la campagne de sensibilisation au processus électoral avec les jeunes et les femmes, la Section des Affaires civiles et la CENI envisagent d'organiser un atelier de renforcement de capacités pour la société civile sur les questions liées à la démocratie, la participation, les élections et la lutte contre la violence.

Cet appui en moyen de transport est destiné à faciliter la mobilité des membres des Baraza dans et autour de leurs communautés pour leurs activités de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale.

En appui à l'exécution des projets de réduction de la violence communautaire (CVR), la Section des Affaires civiles de la MONUSCO -Kalemie, sous la coordination de l'ONG locale CDJP, a procédé à la remise d'un certain nombre d'équipements, notamment 24 bicyclettes, aux membres de trois Barazas installés à Lemba, Kaseya et Kongolo- centre.

La section Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR, celle de l'Information publique ainsi la Commission diocésaine Justice et Paix (CDJP) ont pris part à cette mission.

Kongolo, 15 mars 2018 - La Section des Affaires civiles de la MONUSCO-Kalemie a organisé une mission de terrain à Kongolo, dans la province du Tanganyika, afin, d'une part, de distribuer du matériel de sensibilisation pour les comités locaux de paix (Baraza) et, d'autre part, de lancer les activités de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes sur le processus électoral et la réduction de la violence, dans le cadre d'un partenariat avec la société civile.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.