Gabon: Première audience d'un responsable poursuivi pour détournement de fonds

Dans son élan de marquer sa disponibilité à assurer le bien-être et surtout la santé… Plus »

Les anciens ministres, Magloire Gambia (Budget) et Etienne Ngoubou (Pétrole), y passeront eux dans deux mois. L'avocat de l'Etat, maître Bertrand Homa Moussavou, se félicite l'initiative : « Il y a eu trop de scandales financiers. La criminalité financière et économique a atteint des sommets. Il valait mieux arrêter ce cirque, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça ».

« J'avais plusieurs salaires et les virements incriminés sont des rappels », a répondu l'accusé. Martial Dibangoye Loundou, avocat du prévenu estime que son client paye pour des simples soupçons : « Il est simplement soupçonné et il y a la présomption d'innocence. Il n'est coupable de rien du tout ».

