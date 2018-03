Congo-Kinshasa: A Bunia, les jeunes s'organisent contre les violences intercommunautaires

Le lundi de la semaine dernière, certains jeunes avaient défilé dans la ville en pleine journée. Certains armés de machettes et d'autres des bâtons. Ils disaient qu'ils ne laisseraient pas la ville tomber aux mains de ces assaillants que les officiels et l'ONU n'arrivent pas encore à nommer clairement.

« Depuis que les jeunes ont commencé à faire les patrouilles, on n'a jamais rencontré les policiers en train de faire des patrouilles. C'est ça le grand problème. Avant, on voyait quatre policiers qui passaient par les quartiers et faisaient des patrouilles ».

Mis au repos la veille, Selemani, 27 ans, regagnera l'équipe de la patrouille cette nuit : « Je suis dans une maison où il y a à peu près quatre ou cinq jeunes». Et ils font un tour nous explique t-il. « Les deux vont partir, ils vont passer la nuit. Le lendemain, les deux-là, vont passer la nuit à l'extérieur et les deux (premiers) passent la nuit dans la maison ».

Quartier Saio à Bunia. C'est l'un des quartiers les plus bouillants de la ville. Ici, depuis plus d'une semaine, certains jeunes passent la nuit hors de leurs maisons. Ils patrouillent. Timothée fait partie de ces jeunes : « Nous avons peur. A tout moment, les milices peuvent entrer ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

