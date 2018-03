Ils préviennent de ne plus rester des simples spectateurs face à cette situation. Ils pensent également que les militaires doivent faire une distinction entre les terroristes et les civiles. « Nous voulons que l'Etat désarme les chasseurs traditionnels, sinon nous allons nous aussi nous en procurer ».

Les manifestants dénoncent, que des chasseurs prennent leurs argents et brûlent leurs maisons. « A Macina aujourd'hui les peuls subissent l'injustice et nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités », a laissé entendre un autre manifestant.

« Les djihadistes nous tuent, les militaires nous tuent et maintenant les chasseurs traditionnels nous massacrent », déplore-t-il. Et d'ajouter « nous sommes sortis aujourd'hui pour exprimer notre mécontentement face à cette situation qui se déroule sous le nez de l'Etat ».

« Nous les peuls,nous souffrons beaucoup ici dans notre pays, on ne s'est plus où donner la tête », a dit Boubacar Hamidou Ba, un des manifestants.

Les peuls et les élévateurs ont pris hier jeudi, d'assaut la Bouse du travail pour exprimer leur colère contre les attaques meurtrières perpétrées contre les peuls à Macina. Ils réclament le désarmement des chasseurs traditionnels et appellent les militaires à faire une distinction entre un djihadiste et un éleveur.

