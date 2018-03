Angola: Les églises doivent travailler sur l'appui des communautés plus vulnérables

Luanda — L'église, partenaire de l'Etat, doit centrer son action sur les secteurs de l'éducation, la santé et l'action sociale, en appuyant les communautés à surmonter certaines difficultés et promouvoir l'inclusion sociale, a affirmé la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira.

Lors d'une audience accordée aux membres de l'église « Adventista do Sétimo Dia, elle a indiqué que l'église ne devait pas être vue comme un lieu ou un milieu d'affaires mais plutôt un centre d'appui spirituel, de récupération des valeurs morales et civiques, et de pratique de citoyenneté ainsi que de développement du bien-être des familles.

Parlant de la lutte contre le phénomène religieux, la ministre a proposé l'existence d'une action concertée entre tous les membres de la société pour mettre fin à l'augmentation du phénomène religieux illégal, parce qu'il s'agit d'un fait qui met en péril l'identité et la souveraineté d'un pays et la déstructuration familiale et sociale.

" Le Gouvernement accorde une attention particulière au partenariat avec les églises et même si l'Etat est laïc, l'Angola est ouvert à la liberté religieuse et de croyance, dans les limites établies par la loi et par la constitution », a-t-elle dit.

De son côté, le secrétaire-général de la «Liberté Religieuse dans le Monde de l'Eglise Adventiste du 7ème jour, Ganoume Diop, a mentionné le fait que la Loi Constitutionnelle angolaise consacre les libertés religieuses, sans distinction des crédos, contribuant à une culture de paix et de tolérance dans les communautés, qui sert d'exemple au niveau Mondial.