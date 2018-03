Afrique: Coupe de la CAF - L' AS Maniema en mission commando à Alger

Après quatre tentatives infructueuses (1994, 1998, 2006 et 2010), le Maroc se lance encore dans la quête… Plus »

De son côté, l'entraîneur de l' AS Maniema Patty, Lakose Epangala, se veut plus prudent dans ses déclarations. Il souligne d'emblée dans des propos relayés par competition.dz, «le caractère difficile de la rencontre devant une excellente équipe de l'USMA», avant d'ajouter : «Au match aller, nous avons constaté la différence entre les deux équipes. Les Algérois offrent le profil d'un club professionnel, l'AS Maniema est un amateur.» Le premier responsable technique de l'équipe congolaise affirme aussi que «nous allons défendre nos chances. Nous allons jouer pour un bon résultat. Je ne saurais vous dire plus. Après le match, tout sera clair».

En effet, l' AS Maniema a rejoint la capitale algérienne avec nette ambition de faire valoir ses atouts et faire en sorte de renverser la table sur les Algérois. C'est ce qui ressort des propos tenus par certains joueurs de Maniema, à leur tête Titty, qui dira : «Nous n'avons pas peur de l'USMA. Nous sommes venus pour nous qualifier.»

Après avoir concédé le match nul (2-2) à domicile, l' AS Maniema de la RDC est obligé d'aller chercher la qualification pour le prochain tour de la Coupe de la CAF sur la pelouse de l'USM Alger. Ce dimanche, les Vert et Noir de Kindu seront sur au stade Omar Hamadi de Bologhine à Alger pour une mission difficile mais pas un impossible.

