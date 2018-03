Cote d'Ivoire: Don du japon - Près de 272,5 millions de Fcfa pour numériser les archives de Fraternité Matin

Il avait, à ses côtés, les ministres Bruno Koné de l'Économie numérique, de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement; Amédé Kouakou des Infrastructures économiques et Venance Konan, directeur général du Groupe Snpeci, éditeur de Fraternité Matin.

Quant à l'objectif du don à la Snpeci, c'est de contribuer, à en croire Hiroshi Kawamura, à la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion nationale, à l'ancrage de la démocratie et à l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Pour lui, ces deux projets sont la concrétisation de l'entente entre le Premier ministre japonais, Shinzo Abe et le Chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara qui ont convenu de « renforcer davantage les liens entre les deux pays ».

Le diplomate japonais a indiqué que le 2e projet a pour objectifs de renforcer les capacités et la fluidité de la circulation et de réduire les embouteillages au carrefour dit Solibra, en ajoutant à l'ouvrage en cours de réalisation, dans le cadre de la phase 1, un nouveau passage supérieur dans l'autre sens de la circulation.

L'ambassadeur du Japon, Hiroshi Kawamura et Marcel Amon Tanoh, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, ont signé deux accords de coopération relatifs à l'octroi de deux dons du Japon d'un montant, respectivement, de 272 500 000 FCfa pour la mise en œuvre du « projet pour l'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression et la numérisation des archives de la Snpeci et de 840 millions FCfa destinés à financer les plans détaillés de construction du projet d'aménagement de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonais (phase 2) ».

