Cote d'Ivoire: Bingerville - L'Hôpital mère-enfant ouvre ses portes en présence du Président Ouattara

Le Chef de l'État ivoirien a présidé l'inauguration de l'Hôpital mère-enfant (Hme) «Dominique Ouattara» de Bingerville, ce vendredi 16 mars 2018.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a félicité son épouse qui avec son « goût de la perfection » a réussi à réaliser ce projet lancé en juin 2013. « C'est une belle œuvre. Une œuvre du cœur qui vient enrichir le paysage sanitaire ivoirien », a-t-il dit. Et d'ajouter: « une réponse concrète à notre vision ».

Avant lui, la Première dame Dominique Ouattara a exprimé sa reconnaissance non seulement au Chef de l'Etat pour son soutien en tant que « donateur » mais aussi à toutes les structures publiques et privées qui ont permis de « faire de ce rêve une réalité ».

L'inauguration de cette infrastructure qui est l'œuvre de la Fondation Children of Africa a eu la participation de plusieurs personnalités de marque. Il s'agit notamment de la Première dame du Niger, Lalla Issouffou et des artistes de renom, entre autres, le Malien Salif Keïta et la Gabonaise Patience Dabany.

L'infrastructure d'un coup de 25 milliards de Fcfa (construction et équipement) a été bâtie sur une superficie de 16 300 m2 et a une capacité de 130 lits. La pédiatrie générale, la chirurgie, les consultations spécialisées, la réanimation néonatale, la gynécologie obstétrique, la radiologie, etc. sont autant de services que l'hôpital dispose.

L'Hôpital mère-enfant est un hôpital privé avec une mission de service public à but non lucratif avec 475 agents. Il prendra ainsi en charge 25% des personnes en situation de précarité.

Selon son agenda, le Président de la République participera aussi à 20h à la célébration des 20 ans de la Fondation Children of Africa de la Première dame ivoirienne. Une cérémonie qui sera marquée par un dîner-gala.

Edouard Koudou

