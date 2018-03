Cote d'Ivoire: Coopération - 25 milliards de FCfa de la Chine au pays

Marcel Amon Tanoh, ministre ivoirien des Affaires étrangères, a, quant à lui, traduit « la reconnaissance et les remerciements » du peuple et du gouvernement ivoiriens à l'endroit du peuple et du gouvernement chinois.

Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, ont organisé, le jeudi 15 mars 2017, au cabinet du ministre, une cérémonie de « système d'échanges de lettres et d'Accords entre la Chine et la Côte d'Ivoire ».

Pour un montant de 25 milliards de Fcfa pour le financement d'un projet d'assistance technique agricole, la construction d'un hôpital dans le District autonome d'Abidjan et le renforcement du centre de lutte contre le paludisme ; ce dernier, pour un coût de 200 millions de FCfa.

Le diplomate chinois s'est félicité de l'excellence de la coopération bilatérale entre les deux pays qui connaît un progrès remarquable depuis quelques années ; ce, dans l'intérêt des peuples. Il a, par ailleurs, pris l'engagement de faire progresser davantage la coopération entre ces deux pays.

Marcel Amon Tanoh, ministre ivoirien des Affaires étrangères, a, quant à lui, traduit « la reconnaissance et les remerciements » du peuple et du gouvernement ivoiriens à l'endroit du peuple et du gouvernement chinois.

Il est bon de rappeler que depuis quelques années, la Chine a pris l'engagement de financer de grands projets structurants en Côte d'Ivoire pour contribuer significativement au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire.

On pourrait citer, entre autres, l'extension du port d'Abidjan, la construction du barrage de Soubré (sud-ouest de la Côte d'Ivoire), le ravitaillement d'Abidjan en eau potable par la nappe phréatique de Bonoua (sud d'Abidjan), etc.