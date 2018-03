Cote d'Ivoire: FEMUA - La 11è édition lancée, 14 artistes dont 6 ivoiriens invités

Le top départ de la 11è édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua 11) prévue se tenir du 17 au 22 avril 2018 autour du thème: « Jeunesse africaine et immigration clandestine », est donné le jeudi 15 mars, à Abidjan-Marcory.

Cette édition parrainée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly verra la participation de 14 artistes. C'est-à-dire six (6) Ivoiriens (Luckson Padaud, Dobet Gnaoré, Sidonie la Tigresse, le groupe zouglou les leaders, Kedjevara DJ et le chantre Guy Christ Israël). Et huit (8) artistes étrangers: Soprano et Dub Inc de la France, Bil Aka Kora du Burkina Faso, Zeynab du Bénin, M'Bouillé Koïta et Sidiki Diabaté du Mali, Lokua Kanza de la Rdc et Yemi Aladé du Nigeria.

« Le Femua 11, pour des raisons de travaux de bitumage dans le village d'Anoumabo, va changer de site. Il va se tenir à l'Injs », a indiqué le commissaire général, Traoré Salif alias A'Salfo. Et d'ajouter que l'Injs pour ses infrastructures va héberger les 300 invités étrangers qui viennent prendre part à la fête.

Tout en pensant aux artistes naissants, A'Salfo et sa structure ont créé une tribune dénommée « La scène des débutants ». Il s'agira selon le commissaire général de donner une chance à ces derniers de s'exprimer.

Il est aussi prévu des ateliers Sacem qui vont consister, à travers des conférences, exposés sur les questions des droits d'auteurs par les spécialistes en la matière. Il s'agira également d'un coaching ponctuel avec des experts en droits musicaux pour mieux expliquer cette facette peu connue des artistes.

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a salué le soutien du groupe Magic System au développement de la Côte d'Ivoire à travers la musique. « Vous avez les félicitations du gouvernement et du Président de la République », a-t-il dit.

Comme les autres éditions, le Femua 11, selon le commissaire général, est articulé autour de cinq principaux axes: le social, le sport, le volet scientifique, l'espace dédié aux enfants et la musique. 150 000 festivaliers sont attendus, a indiqué A'Salfo. Et à l'en croire, cette fête de la musique va générer 300 postes d'emplois.

La ville de Korhogo, au dire du commissaire général, va accueillir le Femua délocalisé. Ainsi, en plus d'Abidjan, cette ville va recevoir des activités scientifiques, sportives et des prestations artistiques.

Il faut souligner qu'à travers le thème « Jeunesse africaine et immigration clandestine », A'Salfo et son équipe entendent sensibiliser la jeunesse africaine et les gouvernants africains à ce fléau. « Nous allons échanger avec les jeunes pour savoir pourquoi étant travailleurs, cherchent-ils toujours à immigrer? Nous parlerons avec eux et ce qui sera retenu, nous le soumettrons aux autorités », a souligné le Magicien.