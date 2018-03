«Des ressources endogènes pour la tolérance inter et intra confessionnelle au sénégal» était au centre d'une discussion organisée hier, jeudi 15 mars, par l'Initiative pour des sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest (OSIWA) et le Cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, dans les locaux d'Osiwa.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration journée internationale de l'harmonie interconfessionnelle, a réuni les différentes confréries religieuses du Sénégal et l'église. Intervenant sur le thème «Pour une approche humaniste du dialogue inter religieux», Seydi Diamil Niane docteur en islamologie soutient: «ici, il est question de voir ce qu'on pourrait faire concrètement ensemble dans le dialogue islamo-chrétien, dans le respect des différences, pour sauver des vies, tout le monde en quelque sorte».

Mais selon le docteur «on ne peut pas le faire si on s'enferme dans des questions purement théologiques comme la divinité de Jésus, la prophétie de Mohammed (Psl). Parce qu'un chrétien ne croira jamais que Mohammed est le Prophète reconnu et que pour un musulman Jésus ne peut pas être Dieu. Donc dans ce cas, il faut trouver d'autres questions qui peuvent fédérer tout le monde et qui peuvent aussi intéresser les non-musulmans, les adeptes de la religion traditionnelle». Pour ce faire, Seydi Diamil Niane invite ainsi à «réfléchir sur la centralité de la dignité et de la noblesse dans la vie de tous. On peut fédérer tout le monde, et une fois avoir fédéré tout le monde, on peut faire des actions concrète».

Après une longue discussion autour du thème, les panélistes ont terminé le parti par des recommandations et des remarques finales. Une occasion pour un des panélistes, de proposer l'installation d'un Institut d'ethnologie au Sénégal. Cependant le sociologue Malick Ndiaye semble ne pas être d'accord en ce qui concerne l'accord entre confréries qui, pour les panélistes, fait la stabilité d'un pays. «C'est absurde. C'est au contraire l'unité de base d'un projet de société qui permet de fixer des règles aux différentes obédiences quelle qu'elles soient... ».

Loin de s'en arrêter là, le sociologue s'en est aussi pris à la confrérie franc-maçonnique qui, selon lui, «non seulement n'est pas déclarée, mais elle est celle qui tire la ficelle». Il poursuit: «Elle se refugie derrière les mures, dans le noir et dans l'obscurité, pour fomenter des coups d'Etat contre les confréries qu'elle a trouvé ici... » Non sans inviter à œuvrer pour que cette «confrérie non déclarée enlève les cagoules et sorte de l'obscurité pour nous éviter d'élire des présidents francs-maçons... », a-t-il proposé.