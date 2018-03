L'opposition dite significative dégage toutes ses responsabilités de l'utilisation que fera le président de la République des conclusions du rapport des dernières concertations sur le processus électoral.

Interpellés en effet, jeudi 15 mars, sur la question, certains de ses membres comme Babacar Gaye, porte-parole du Pds, le Professeur Issa Sall, coordinateur du Parti pour l'unité et le rassemblement, ou autre Ousmane Sonko, leader de Pastef-Les patriotes ont sévèrement mis en garde le pouvoir actuel sur la suite qu'il donnera à ce rapport. Un rapport dont certaines recommandations (parrainage, hausse drastique de la caution à la présidentielle... ) n'agréent pas l'opposition significative, quand elles ne risquent pas de déboucher sur la modification du Code électoral.

BABACAR GAYE, PORTE-PAROLE DU PDS : «La décision qui pourrait sortir... n'engagera aucunement le Pds»

De la réception de ce rapport, le Pds n'a aucune attente qui est, en dehors du mémorandum que nous avons déposé après les élections législatives à la suite de la constitution de cette grande coalition pour des élections démocratiques dans ce pays. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) n'est en rien concerné par un rapport à la suite d'une réunion d'un comité auquel il n'a pas participé. Donc, pour nous, cette rencontre de remise de ce rapport est un non-événement. La gouvernance politique et démocratique, y compris celle électorale du président Macky Sall, est contestée parce qu'elle est contestable, elle ne repose pas sur la transparence, les règles de droit, la recherche d'une paix civile et des élections démocratiques, transparentes dont les résultats seront librement acceptés par la classe politique toute entière. Le président Macky Sall, son gouvernement, son ministre de l'Intérieur, sa Cena sont disqualifiés pour organiser des élections ici, au Sénégal.

Le Pds reste dans ces positions de principe parce que nous sommes dans une phase de lutte qui sera déterminante dans l'avenir du pays. La décision qui pourrait sortir de la saisine de l'Assemblée nationale n'engagera aucunement le Pds et certainement pas ses alliés au sein l'Ied (Initiative pour des élections démocratiques-ndlr). Il faut que le gouvernement et Macky Sall comprennent une bonne fois pour toutes, qu'il n'est pas question, dans ce pays, que l'on fasse un recul démocratique en continuant à vouloir organiser des élections afin de les remporter par la fraude et la contusion, après avoir évidemment corrompu les électeurs qui, en principe, devraient voter librement et de manière transparente. Personne, aucun démocrate n'acceptera que l'on nous organise des élections sans tenir compte des revendications légitimes, démocratiques, patriotiques de la classe politique qui est dans l'opposition et je ne parle pas de ces partis politiques qui étaient partis rejoindre Macky Salle dans son comité de dialogue mais je parle de l'opposition d'abord significative, mais réellement patriotique.

DÉPUTÉ OUSMANE SONKO, LEADER DU PASTEF : «La seule possibilité qui s'offre aujourd'hui à l'opposition, c'est de créer un rapport de forces»

Pour des questions de principe, nous avions considéré que nous ne pouvons pas aller à ces discussions suite à la forme retenue par les organisateurs. Il ne nous incombe pas, aujourd'hui, de revenir pour nous prononcer dans le fond sur les conclusions retenues de ces concertations. Nous voulons restés cohérents dans notre démarche. Cependant, nous rappelons que l'opposition n'a pas réclamé simplement l'audit du fichier électoral mais de tout le processus électoral. Ce travail est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large parce qu'il prend en compte plusieurs questions dont celle relative à la distribution des cartes d'électeur, la mise en place d'une haute autorité chargée de l'organisation des élections et du droit de regard de l'opposition sur le fichier électoral.

Nous avons aussi rejeté totalement le parrainage qui est une violation flagrante des dispositions de la Constitution relatives aux candidatures portées par des partis politiques. Tous ces points dépassent la simple question de l'audit du fichier électoral. Nous considérons donc que nous ne sommes pas concernés par ce qui se joue actuellement. Il était plus simple pour Macky Sall d'accepter que ces questions qui relèvent de l'intérêt général, soient posés en respectant le minimum de conditions de forme et que les acteurs nationaux en discutent plutôt que d'aller chercher l'Union européenne pour valider.

Le défi de l'opposition, aujourd'hui, c'est de se donner les moyens de créer le rapport de forces et c'est dommage qu'on revienne à ce débat au Sénégal après les longues batailles qui nous ont conduits au consensus de 1992 et une autorité apolitique chargée de l'organisation des élections. Nous pensions que ce débat est définitivement derrière nous surtout après les tensions électorales que nous avions connues en 2012 et qui ont occasionné des pertes en vies humaines. La seule possibilité qui s'offre aujourd'hui à l'opposition, c'est de créer un rapport de forces sur le terrain pour que Macky Sall comprenne que le Sénégal ne lui appartient pas. Il est un homme violent qui ne connait que le langage de la force. C'est pourquoi, il n'avait pas hésité à forcer le bureau de vote alors qu'il était ministre de la République. Il ne reculera pas tant qu'il n'a pas rencontré une force opposée.

PR ISSA SALL, COORDINATEUR DU PARTI POUR L'UNITÉ ET LE RASSEMBLEMENT (PUR) : «Si Macky Sall prend des décisions..., on ira de contestation en contestation»

Nous avons été à la concertation, mais quand il s'est agi de parrainage pour les partis, nous avons quitté la table. Nous n'avons donc plus suivi les travaux et nous ne sommes pas de la délégation qui a rencontré le président de la République. Comme tous les autres acteurs, nous attendons de voir ce qui adviendra de cette rencontre et nous allons prendre les décisions appropriées. Il est simplement à noter que le Pur réclamait l'audit du processus électoral et non simplement l'audit du fichier. Que le Pur est contre le parrainage. Que le Pur est pour la réduction de la caution à moins de 10 millions.

Que le Pur est pour le financement des partis et non des dessous de table remis aux partis de la majorité. Que le Pur pense que le chef de l'opposition doit être issu des élections législatives et non présidentielles. Que le Pur est pour une personnalité à équidistance des partis politiques pour organiser les élections. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment.

À mon avis, le président devrait surseoir à sa décision de prendre un projet de loi concernant l'intégration des points retenus au Code électoral, lors de cette concertation, et élargir la discussion à tout le monde. Maintenant, s'il dit des choses ou prend des décisions qui n'arrangent pas le peuple sénégalais parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'opposition mais du peuple qui réclame des élections transparentes, démocratiques et libres, en ce moment-là, on ira de contestation en contestation jusqu'à ce qu'à ce qu'on obtienne gain de cause.