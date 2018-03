Sénégal: Santé communautaire - Le pays en route vers son institutionnalisation

Avec une approche participative et multisectorielle, le Sénégal marque un pas vers l'institutionnalisation de la santé communautaire.

La mise sur pied de structures comme la direction générale de la Santé, la cellule de coordination de la santé communautaire et l'ouverture de filière santé communautaire dans les programmes d'enseignement supérieur, constitue une réponse à ce défi majeur. Ce qu'a fait savoir le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas), Alassane Mbengue, hier, jeudi 15 mars, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du forum sur la santé communautaire.

«Le Forum sur la santé communautaire, premier du genre dans notre sous-région, est une occasion formidable de valoriser l'approche communautaire basée sur la participation et la multisectorialité», a souligné le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas). C'était hier, jeudi 15 mars, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du forum sur la santé communautaire placé sous le signe : « L'institutionnalisation de la santé communautaire pour des systèmes de santé performante et résilients ».

Pour Alassane Mbengue, «le Sénégal a très tôt opté pour un système de santé qui intègre la participation communautaire, en vue de répondre, de manière efficace, aux défis nombreux et complexes». Avant d'ajouter : «des initiatives tendant à encourager et à encadrer l'action des communautés ont été soutenues, évaluées et partagées dans le système de santé. La lutte contre le paludisme, la tuberculose et l'épidémie du VIH ont fini de placer l'approche communautaire au cœur des réponses aux défis».

En réponse à ce besoin d'institutionnalisation la santé communautaire, «l'Etat du Sénégal a mis sur pied, dit-il, une direction générale de la Santé et une cellule de coordination de la santé communautaire». S'y ajoutent l'ouverture de la filière santé communautaire dans les programmes d'enseignement supérieur, notamment à l'Université Alioune Diop de Bambey et l'intégration en vue des diplômés dans la fonction publique.