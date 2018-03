Sénégal: Affaire Ibrahima Ly poursuivi pour apologie du terrorisme - Le parquet requiert la perpetuité

Le substitut du procureur de la République Aly Ciré Ndiaye a demandé hier, jeudi 15 mars, la peine d'emprisonnement à perpétuité contre Ibrahima Ly, poursuivi pour apologie du terrorisme.

Le procureur Aly Ciré Ndiaye a requis une condamnation à perpétuité contre Ibrahima Ly. Pour le parquet, les faits reprochés au prévenu Ibrahima Ly ne souffrent d'aucun doute. L'apologie du terrorisme, association de malfaiteurs, entre autres crimes, reprochés au prévenus sont établis et le ministère public l'a dé- montré avec «aisance», a dit le parquetier. Dans son réquisitoire, le procureur a réfuté l'argument du prévenu Ibrahima Ly selon lequel il est parti en Syrie pour étudier l'arabe et le Coran. L'apprentissage est impossible dans un pays où règne la guerre, a-t-il jugé.

Selon Aly Ciré Ndiaye, Ibrahima Ly avait un dessein, en allant en Syrie, autre que l'apprentissage du Coran, chose qu'il pouvait faire au Sénégal ou un pays autre que la Syrie. Démontrant l'existence des faits reprochés à Ibrahima Ly, le procureur a trouvé que l'accusé est familier à la sécurité car ayant travaillé dans une agence de sécurité en France. Il avait même un projet de créer une Agence de sécurité, d'après les documents trouvés à son domicile, révèle-t-il. Pour le procureur, la vidéo montrant Ibrahima Ly avec une Kalachnikov montre aisément la volonté du présumé de troubler l'ordre public. Selon toujours le procureur, l'accusé est d'une sérénité totale dans la vidéo et cela démontre qu'il n'a fait l'objet d'aucune contrainte.

Pour le maître des poursuites, le calme dont Ibrahima Ly a fait montre dans la video est perceptible dans toutes les photos où il apparait en tenue de treillis. Enfonçant le prévenu, le procureur a balayé la déclaration d'Ibrahima Ly selon laquelle il voulait rassurer sa famille à travers cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il a qualifié d'incompréhensible le fait de se montrer en public avec une arme. De l'avis d'Aly Ciré Ndiaye, le fait qu'Ibrahima Ly soit retourné au Sénégal n'est pas de son plein gré. Il trouve qu'en conformité avec une le fonctionnement de l'Etat islamique, les jihadistes retournent au bercail après avoir été formés en terre syrienne.

Le procureur, enfonçant le bouchon plus loin, soutient que le 15 avril 2015, une commission rogatoire du Tribunal de grande instance de Paris a décerné un mandat d'arrêt à Ibrahima Ly. Mieux, un nommé Massoud Fayçal, cité dans la dite commission, a soutenu avoir des liens avec le frère du présumé, Mansour Ly, détenu pour des affaires liées au terrorisme en France. A en croire toujours le procureur, d'après les dires de Massoud Fayçal, ce sont les exhibitions d'Ibrahima Ly au lendemain des attentats de Paris qui l'ont poussé à rejoindre les rangs de l'Etat islamique. Le délibéré est fixé au 9 avril, jour de la reprise du procès de l'imam Aliou Ndao et co-accusés.

LES DEMANDES DE LIBERTÉ PROVISOIRE DE LAMINE COULIBALY ET D'OUMAR KEITA REJETÉES

Le juge Samba Kane a rejeté toutes les demandes de liberté provisoires formulées par les avocats d'Oumar Keita et de Lamine Coulibaly. Ces prévenus seront donc jugés à l'audience du 9 avril prochain.

IBRAHIMA LY AU PRESIDENT DU TRIBUNAL «Je sais que vous n'allez pas me sacrifier»

Pour ses derniers mots au tribunal, l'accusé Ibrahima Ly a tenu à s'adresser directement au juge Samba Kane. «Je crois en vous et je sais que vous n'allez pas me sacrifier», a-t-il dit. Il ajoute, par ailleurs, qu'il a l'espoir de sortir de la prison et retrouver sa famille et ses marabouts du Sénégal. «J'ai beaucoup subi en Syrie», a-t-il lancé. Auparavant, son avocat Me Daouda Kane a réfuté le réquisitoire du parquet. Pour la robe noire, aucun contact entre son client et des groupes jihadistes n'a été établi. Mieux, a ajouté l'avocat, lors de la perquisition du domicile de l'accusé, aucune armé n'a été trouvée. L'intention de commettre un acte de terrorisme évoqué par le procureur, n'est pas établie dans le dossier. Pour l'avocat, la vidéo qui sert de preuve au parquet, Ibrahima Ly l'a faite sous l'effet de contrainte des groupes terroristes. Une ruse nécessaire à la libération de son client, a-t-il estimé.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE D'UNE ENTREPRISE TERRORISTES ET APOLOGIE DU TERRORISME Le procureur requiert 5 ans contre Assane Kamara

Pour le procureur Aly Ciré Ndiaye, même si les actes ne sont pas encore perpétrés, la culpabilité d'Assane Kamara ne souffre d'aucun doute. Il n'est pas exigé que le résultat soit atteint pour que les faits de terrorisme soit établis. Par conséquent, il devrait être condamné. Cependant, dit-il, des circonstances atténuantes existent. Et donc pour permettre à Assane Kamara de se repentir, il devrait être condamné à 5 ans d'emprisonnement. La peine requise par le parquetier est récusée par les conseils d'Assane Kamara. Me Ousmane Séye demande, dans ce sens, s'il y a une nouvelle interprétation du droit pour que le procureur demande la condamnation de son client.

Pour Me Ousmane Séye, à part la déposition de la mère d'Assane Kamara, aucun autre élément n'a été versé dans le dossier. Mieux, a-t-il ajouté, sa liaison avec des personnes parties en Syrie ne saurait faire de lui un terroriste. Des commissions rogatoires devraient être faites au Canada pour plus d'informations. Me Djiby Diagne, qui a suppléé Me Ciré Clédore Ly, dans le dossier, a trouvé que l'accusation n'est pas fondée. Son collègue, Me Djiby Diallo a demandé à la cour de ne pas suivre l'occident dans la mouvance de faire de tout pratiquant de la religion musulmane un terroriste. Le délibéré est fixé au 9 avril.

ASSANE KAMARA Un avenir prometteur "hypothéqué"

Jugé pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et apologie du terrorisme, Assane Kamara, fils d'un ancien fonctionnaire des Nations Unies pouvait avoir un futur beaucoup plus complaisant que sa situation actuelle. Etudiant au Canada, il est revenu au Sénégal et s'est retrouvé en prison depuis deux ans sur dénonciation de sa mère inquiétée par sa façon de pratiquer la religion.

Un français très bien articulé, des réponses ordonnées, un calme qui séduit, Assane Kamara ne s'est pas présenté ainsi devant un jury d'examen, mais plutôt à la barre de la Chambre criminelle spéciale de Dakar, en charge de juger des personnes accusées de terrorisme, afin de répondre aux accusations d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, apologie du terrorisme et complicité de financement du terrorisme. Des faits graves qui, une fois reconnus par un juge, sont sanctionnés par de lourdes peines. Et pourtant, rien de sa vie ne devait conduire le jeune Assane Kamara dans une trajectoire pareille.

Très jeune, il est âgé de 25 ans, il a quitté une université canadienne pour se retrouver en prison après son retour au Sénégal, dénoncé qu'il est par une mère inquiétée par les fréquentations de son fils et sa façon de pratiquer la religion. Parti au Canada rejoindre son frère pour des études supérieures en 2009, Assane Kamara a effectué tout son cursus dans des établissements français à Dakar et dans de nombreux pays étrangers. Il a beaucoup voyagé du fait, dit-il, que son «père était un représentant du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) qui, à chaque 4 ans, change de pays». Il a comparu à la barre deux jours seulement après le décès de son père, cause pour laquelle sa mère, principale source de l'accusation n'est pas venu témoigner ;

MOUILLE PAR DES AMIS ARABES QUI ONT REJOINT L'ETAT ISLAMIQUE

Avant de revenir à Dakar, Assane Kamara a voyagé à Edmonton, une ville canadienne où il dit s'être rendu pour avoir une indépendance financière après avoir quitté Cherbourg, son lieu de résidence. Seulement, lors de ce voyage, il a eu à être avec de jeunes arabes dont certains sont aujourd'hui dans les rangs de l'Etat islamique. Et il a rencontré ceux-là avec qui il est devenu ami dans la mosquée de son université de Cherbourg ou dans des manifestations organisées par l'association des musulmans de cette même université.

Interrogé s'il ne serait pas en Syrie, s'il n'était pas revenu au Sénégal, Assane Kamara a dit que sa conception du Jihad n'est pas de commettre le terrorisme. «Le jihad est un principe religieux qui s'applique dans des conditions bien définies par l'Islam. Il se fait par les moyens à la disposition du musulman. Mais, je n'ai pas dit, comme on me reproche de l'avoir dit, qu'il se fait par tous les moyens possibles. Je ne suis pas aspirant d'un jihad violent». Le fait qu'il soit dénoncé par sa mère ne traduit que la crainte de celle-ci qui lui vouait un grand amour, dit-il.

LES TRANSFERTS DE L'ETRANGER ET LE VOYAGE EN TUNISIE

Dans les éléments du dossier qui permettent de suspecter une entreprise terroriste figurent les versements d'argent. Et, selon le prévenu, l'argent venait de ses amis établis au Canada et d'un commerçant turc qui le soutenait, sur instruction d'un ami parti en Syrie. Samba Kamara soutient être parti en Tunisie pour des raisons touristiques. Son voyage a capoté car, dit-il, la personne qu'il avait chargé de retirer l'argent, l'a dé- tourné et ne lui a donné que la petite somme de 250.000 F Cfa sur un montant de 800.000 F Cfa.