Sénégal: Mbagnick Ndiaye au lancement quinzaine de la francophonie - «Le français ne peut evoluer en restant isolé»

La cérémonie de lancement de la Quinzaine de la Francophonie a eu lieu hier, jeudi 15 mars, sous la présidence du ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie.

Le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye a présidé hier, jeudi 15 mars au Grand Théâtre, le lancement de la quinzaine de la Francophonie qui est placée, cette année sur le thème, « Langue française, notre trait d'union pour agir ». A en croire Mbagnick Ndiaye, « ce thème met en évidence la langue française comme facteur d'unité, de partage, de relation, d'action ». «Il demeure toutefois, et c'est notre conviction profonde, que la langue française est appelée, historiquement, à prendre en compte les langues locales avec lesquelles elle cohabite dans tout l'espace francophone. Lesdites langues la fécondent, l'enrichissent et contribuent à assurer sa pérennité», a-t-il ajouté.

Dans son discours, Mbagnick Ndiaye a souligné que le «français ne peut évoluer en restant isolé, au risque de se scléroser. De la même façon qu'il existe une interdépendance des Etats à notre époque, de même, il y a une interdépendance linguistique, rendue plus prégnante par la mobilité actuelle et les possibilités innombrables du numérique. Cette interdépendance-là est enrichissante : elle est à rechercher, à promouvoir, à consolider ». C'est pourquoi, il dira que « le partenariat linguistique qui promeut les valeurs du plurilinguisme est donc une valeur. Il nous appartient d'en faire une arme miraculeuse, facteur de paix et de progrès».

La cérémonie de lancement de la quinzaine de la Francophonie s'est tenue sous la présence des membres du Groupe des Amis de la Francophonie et des acteurs nationaux de la Francophonie. Mbagnick Ndiaye a tenu à rappeler «qu'avec complément de l'action multilatérale impulsée au sein des instances, les actions de terrain sont indispensables pour que la Francophonie reste crédible et attractive, en somme, utile et à hauteur d'homme ». Pour cette année 2018 aura lieu le XVIIIe Sommet de la Francophonie, prévu à Erevan en Arménie au mois d'octobre. Se faisant, le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie informe que les travaux sont en bonne voie.

«Certaines orientations qui sont adoptées ou sont en projet méritent quelque attention. Il en appelle ainsi à une mobilisation générale de tous les acteurs de la Francophonie en direction du Sommet, mais aussi des activités du programme de la Quinzaine de la Francophonie».