Le Ministre de l'économie solidaire et de la microfinance Aminata Angéliques Manga a présidé hier, jeudi 15 mars l'atelier de lancement du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de l'économie sociale et solidaire.

Selon elle, l'adoption de cette lettre de politique sectorielle représente l'un des enjeux et objectifs majeurs du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. «Si le secteur de la microfinance est bien consolidé et pris en charge par nos politiques publiques, et a d'ailleurs atteint des résultats significatifs, il n'en est pas de même du secteur de l'économie sociale et solidaire qui ne fait pas l'objet d'un cadre organisé, structuré et institutionnalisé», relève le Ministre.

Par ailleurs, elle pense que même si l'économie sociale et solidaire est bien présente au Sénégal, elle n'est ni organisée, ni structurée.

Selon elle, le secteur est confronté à plusieurs défis qui entravent son développement notamment l'absence d'une loi cadre de l'économie sociale et solidaire, la faible restitution des données statistiques, l'inexistence de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire dans notre droit positif et l'impact approximatif de sa contribution à l'économie nationale.

«Cette situation qui renvoie à l'image d'un secteur éclaté aux contours mal définis, nous impose un double défi de reconnaissance et de consolidation. Il est donc urgent d'élaborer une stratégie nationale de développement du secteur afin d'unifier et d'amplifier son potentiel de développement», a soutenu Aminata Angélique Manga.

A son avis, si l'initiative de l'élaboration d'une stratégie sectorielle relève de la responsabilité de l'Etat, sa mise en œuvre incombe en grande partie aux acteurs et partenaires qui, au quotidien, sur le terrain, vivent des réalités de l'économie sociale et solidaire.