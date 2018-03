Sénégal: Marche nationale des syndicats à Saint-Louis - Les enseignants prêts à tout

Ils multiplient les sorties dans les rues pour montrer leur détermination. Après Thiès, Dakar, Kaolack, les syndicats d'enseignants les plus représentatifs ont occupé hier, les artères de la ville tricentenaire, Saint-Louis, pour exiger la matérialisation des accords.

L'incertitude qui plane sur la présente année scolaire à quelques horizons des examens nationaux ne fait pas reculer les syndicats des enseignants. Pis, ils n'ont même pas prêté une oreille attentive aux élèves qui ont battu le macadam pour la reprise des cours.

Et l'appel de la fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal (Fenapees) qui leur pointe un doigt accusateur, leur fait sortir davantage de leurs gonds.

Ainsi, hier, jeudi 15 mars, les syndicats d'enseignants ont organisé une marche à Saint Louis, après Dakar, Thiès et Kaolack. Les syndicats les plus représentatifs (G6), notamment le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire(Cusems), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden) et le Syndicat National des Enseignants en Langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc) ont réussi le pari de la mobilisation, avec, en bandoulière le même objectif : la matérialisation des accords.

En empruntant les artères du faubourg de SOR, les enseignants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Contre la réduction des crédits horaires par discipline», «Pour l'octroi des parcelles non viabilisées», « Halte au vol organisé sur les rappels des enseignants», «Contre les effectifs pléthoriques dans les classes», «Pour le recrutement des enseignants en nombre suffisant», «Pour une gestion transparente de l'institut islamique de Dakar».

En terme plus simple, les camarades de Souleymane Diallo, secrétaire général du Sels, veulent une matérialisation des points inscrits dans le protocole qu'ils ont signé avec le gouvernement.

Devant l'inspection d'académie, les secrétaires généraux des 6 organisations syndicales ont tour à tour pris la parole pour s'indigner et appeler leurs camarades à la mobilisation et la détermination dans la lutte.

Pour Awa Wade de l'Uden, «les enseignants sont des patriotes. Nous n'exigeons pas l'impossible. L'école est notre école». Abdoulaye Ndoye du Cusems va plus loin en s'adressant à ses camarades : «enseignants, levons-nous et disons non. Malgré les menaces, les tentatives de déstabilisation et les ponctions sauvages et arbitraires, vous avez votre détermination et votre courage. Nous devons poursuivre la mobilisation jusqu'à la matérialisation des accords. Il s'agit aujourd'hui d'un combat pour la dignité et pour l'honneur».

Dans son discours, Saourou Sene déclare en flattant les enseignants : « personne ne doute de votre détermination. Nous ne sommes plus prêts à sauver des années scolaires, mais de sauver l'école sénégalaise. C'est cette année ou jamais».

Quant à Souleymane Diallo du Sels, il invite ses camarades au respect des mots d'ordre de grève pour la matérialisation des accords. C'est une lutte de tous les enseignants du Sénégal.