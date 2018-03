Sénégal: Exposition « expressions plurielles et identité » de Pap Badiane - Le pagne tisse sous une autre forme

Chaque artiste a ce qui fait sa particularité dans sa création. Pour quelqu'un comme Pap Badiane, c'est le pagne tissé qu'il décore et montre sur différentes facettes. Il expose depuis hier, jeudi 15 mars, au musée Théodore Monod de l'Ifan. Sur cette exposition qui est à voir jusqu'au 15 avril prochain, l'artiste-plasticien montre des œuvres à l'image des pharaons de l'Egypte.

Pap Badiane cherche ici à se rapprocher de la pensée de Cheikh Anta Diop qui disait que «les égyptiens étaient des nègres». L'exposition est axée sur le thème «Expressions plurielles et identité». Sur ce, Pap Badiane, « à partir de son inspiration, une interpellation à lui adressée par son environnement multidimensionnel, crée sa réaction formelle sur un support et acte sa réponse à travers tout un processus émotionnel». Ce qui lui fera dire, «ma création, c'est ma vie». «Se trouve alors mobilisée l'entièreté de l'être astral qui innerve de ses vibrations, le triple corps physique, mental et sentimental. Le résultat se manifeste par la naissance de l'œuvre d'art, dont le caractère inédit offre en partage avec l'observateur, une gerbe de lumière destinée à une symphonie sociale absolument rayonnante ».

Ainsi, si l'artiste a porté son choix sur le pagne tissé, une idée qui lui est venue à la tête alors qu'il était à l'Ecole des Beaux Arts de Paris, c'est parce qu'il veut revaloriser la culture et surtout des choses qui « fondent notre identité ». Pour la commissaire de l'exposition qui n'est autre que sa femme, «Pap Badiane a appris, compris, comparé et il a choisi avec ses valeurs identitaires en s'appuyant sur un élément fondamental de notre culture pharaonique qu'est le pagne tissé». Allant plus loin, Ténéba Mara Badiane explique que l'artiste-plasticien a su partir de l'habillement du pagne tissé à l'exposition d'une œuvre d'art sur le mur».

L'exposition est organisée en collaboration avec l'Académie internationale des arts. A l'état civil Alioune Badiane, Pap Badiane est le président-fondateur de l'Académie internationale des arts et vice-président de l'Université du Troisième âge du Sénégal (Unitra/S). Ce haut fonctionnaire en retraite depuis 2007 est aussi le rapporteur de la commission Arts et Cultures du Projet Histoire générale du Sénégal.