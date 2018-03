Angola: Un gouvernant exige une forte attention à l'insertion des ex-militaires

"Il s'avère nécessaire de tirer profit des ressources humaines, matérielles et autres, existant dans les municipalités pour une meilleure utilisation des liquidités, visant à atteindre les bénéficiaires dans la situation de pauvreté et de vulnérabilité.

Intervenant à la clôture d'un séminaire d'orientation méthodologique pour l'opérationnalisation du plan intégré de Développement Local et de lutte contre la Pauvreté, Lúcio do Amaral a admis qu'il existait dans la province 2. 925 ex-militaires à servir, ceux-ci doivent mériter une attention spéciale des administrations municipales dans des projets productifs.

Uíge (Angola) — Le Secrétaire d'Etat à l'Action Sociale, Lúcio Gonçalves do Amaral, a exigé jeudi dans la ville de Uíge, province du même nom (nord) les administrateurs municipaux, à accorder plus d'attention à l'insertion des ex-militaires dans les projets productifs afin de contribuer à la consolidation du processus de leur intégration de façon durable.

