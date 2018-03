Afrique: Le Deportivo Niefang attend de pied ferme Motema Pembe

Pour sa part, un des responsables du DCMP, Ayi Idambituo, joue la carte de l'optimisme à quelques jours de la célébration du 82èmeanniversaire de la création du club « Nous jouons la Coupe d'Afrique pour aller le plus loin possible ; nous visons la finale ».

A l'aller, les Equato-Guinéens n'avaient pas fait de complexes. Tshibamba Samu avait ouvert le score pour Motema Pembe à la 20ème minute mais un quart d'heure plus tard Soumaila Koné avait remis les deux équipes à égalité. Un petit exploit pour un club. L'équipe se présentait avec pour seul pedigree une victoire dans la Coupe nationale et une qualification lors du tour préliminaire face au New Star de Douala. Et chacun souhaite que la belle histoire ne s'arrête pas en si bon chemin.

Qu'à cela ne tienne, les responsables du Deportivo Niefang ont mobilisé leurs supporteurs pour un soutien total ce vendredi après-midi. L'entrée sera gratuite et la rencontre aura lieu au stade Nkuantoma dans la banlieue de Bata. Ce stade d'une capacité de 40.000 spectateurs avait abrité une des demi-finales de la CAN Total 2015.

