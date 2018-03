Cote d'Ivoire: Yaya Touré convoqué face au Togo et à la Moldavie

Le Strasbourgeois est l'une des deux nouveautés de cette liste avec le local Wonlo Coulibaly. Une liste qui comporte en revanche quelques absences notables : celles de Gervinho, de Wilfried Bony, de Salomon Kalou et de Seydou Doumbia. Le premier débute la saison en Chine, le deuxième revient de blessure, le troisième peine à retrouver son meilleur niveau au Portugal. La non-convocation de Kalou est en revanche plus étonnante.

La première est évidemment le retour de Yaya Touré. Le milieu de terrain de Manchester City s'était déclaré favorable à un comeback après trois années d'absence et la victoire à la CAN 2015. Le quadruple Joueur africain de l'année devra guider une équipe nationale en perte de vitesse, après son élimination au premier tour de la CAN 2017 et sa non-qualification pour le Mondial 2018.

La sélectionneur intérimaire des « Eléphants », Ibrahim Kamara, a réservé quelques surprises dans sa liste de 24 joueurs convoqués pour des matches de préparation prévus à Beauvais (France) les 24 et 27 mars 2018 face au Togo et à la Moldavie.

Yaya Touré figure parmi une liste de 24 joueurs sélectionnés pour des matches face au Togo et à la Moldavie, les 27 et 27 mars 2018. Le milieu de terrain fait son retour en équipe nationale tandis que le Strasbourgeois Jean-Eudes Aholou est appelé pour la première fois chez les « Eléphants ».

