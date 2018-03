Algérie: Ligue des Champions / MC Alger /Hachoud - « La qualification est tout à fait possible »

Un match important attend le MC Alger ce samedi dans le cadre du match retour pour les qualifications à la phase des poules de la Ligue des champions africaine face au MFM FC. Les Vert et Noir se sont inclinés en déplacement face aux Nigérians sur le score de 1 à 2 en 16es de finale (aller) de la Ligue des champions d'Afrique de football. Malgré cette courte défaite les Mouloudéens restent confiants.

Les Vert et Rouge sont sur une dynamique exceptionnelle depuis plusieurs semaines. L'attaque du MC Alger est le véritable atout de cette équipe algéroise, les joueurs du Mouloudia ont inscrit pas moins de 21 buts lors des six dernières rencontres. Ainsi les Algérois comptent bien renverser la vapeur afin de décrocher la qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions.

« Tout le monde va bien, on est en pleine forme et l'ambiance est bonne au sein du groupe. Nos derniers bons résultats nous permettent de garder le moral au beau fixe, a confié le capitaine du Doyen, Abderrahman Hachoud. On laisse de côté le championnat le temps de ce match et on va se concentrer sur la compétition africaine. On a un rendez-vous important face au FC MFM ; on doit absolument arracher une belle victoire sur notre terrain, a ajouté le joueur. On sait que ce sera difficile car ils ont l'avantage d'une victoire, mais la qualification est tout à fait possible. On a inscrit un but important à l'extérieur et ça va nous aider lors de ce match retour. En tout cas, on a une meilleure idée sur notre adversaire et on ne doit pas le sous-estimer. »

Pour Bernard Casoni, il n'est pas question de sortir de la Ligue des Champions à ce stade, il veut arracher la qualification afin de continuer à jouer sur les trois fronts.