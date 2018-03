Ile Maurice: AML prend le contrôle de l'aéroport de Rodrigues

Du changement dans l'air. Le Conseil des ministres prendra, ce vendredi 16 mars ou lors des prochaines semaines, une décision en vue de transférer les actions d'Airport of Rodrigues Ltd (ARL) sous l'Airports of Mauritius Ltd (AML). Aussitôt ce changement effectué, la compagnie mauricienne basée à Plaisance aura à sa charge la gestion de l'aéroport de Rodrigues, qui était jusqu'ici autonome.

Suivant cela, le Conseil des ministres devra décider du rôle que jouera Claude Wong So, le président d'ARL, dans cette nouvelle configuration. D'autant que Ken Arian, le conseil spécial auprès du bureau du Premier ministre, a été nommé à la présidence d'AML en février.

Cet exercice, dit-on, a pour but de lever des fonds pour des projets aéroportuaires à Rodrigues. L'aérogare est en pleine expansion et le gouvernement a l'intention de rallonger la piste d'atterrissage de Plaine-Corail pour permettre aux avions plus gros que l'ATR 72 de desservir l'île.

De plus, apprend-on, sur le plan financier, ce changement n'a pas de grande implication. Le gouvernement est l'actionnaire majoritaire des deux compagnies.

Ken Arian a confirmé la nouvelle à l'express. «Nous sommes en ce moment en discussion pour définir les modalités. Il est difficile d'en dire plus pour l'heure. Nous le ferons dès que les choses seront plus précises.»

Des syndicats, la Rodrigues Private Industries and Allied Workers Union (RPIAWU) et la Rodrigues Government Employees Association, notamment, suivent de près l'évolution de ce dossier. Étant donné que la RPIAWU est en pleine négociation avec l'ARL afin de revoir les conditions de travail des employés de l'aéroport de Rodrigues.