Cote d'Ivoire: Hôpital Mère-enfant - "Des des soins de qualité à des coûts accessibles à tous", rassure Dominique Ouattara

« N'hésitez pas à venir vous faire soigner, quel que soit votre statut. Les mamans et les enfants y seront soignés et bénéficieront d'une attention particulière.» C'est par ces paroles rassurantes que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, également présidente fondatrice de la Fondation Children Of Africa, qui a permis la construction de l'Hôpital Mère enfant de Bingerville (HME) a invité, ce vendredi 16 mars la population, en particulier les mamans et les enfants à ne développer aucun complexe à fréquenter ledit établissement de santé.

Mme Ouattara, a aussi annoncé l'ouverture prochaine de « la Maison de la vie pour enfants », une sorte de dortoir qui servira à loger les enfants en traitement loin de leurs domiciles. « Cette maison de vie est offerte par la Fondation Lalla Salma du Royaume du Maroc », a t- elle noté.

En présence du chef de l'Etat, qui a présidé la cérémonie marquant l'inauguration de l'hôpital, de plusieurs autres hôtes de marque dont la première dame du Niger, Mme Lalla Malika Issouffou, invitée spéciale de l'évènement et de Mme Henriette Konan Bédié, présidente de la Fondation Servir, sans oublier la présence de la princesse Ira de Furstenberg, Mme Ouattara a insisté sur l'objectif prioritaire de « ce joyaux architectural, avec des équipements performants de dernière génération ». « L'hôpital est le leur ». Son ouverture va contribuer à améliorer l'offre de soins de santé aux populations et particulièrement le couple mère-enfant, a-t-elle insisté.

« Ma joie est grande de voir que ce qui n'était alors qu'un simple projet (pose de la première pierre le 29 juin2013), est devenu en cinq(5) ans plus tard, un bel hôpital pour les populations », a précisé la présidente fondatrice de Children of Africa. L'épouse du chef de l'Etat ivoirien a toutefois reconnu que la réalisation de ce projet, aussi noble soit-il n'aurait pu se faire sans le soutien de personnes et des structures publiques et privées. Il s'agit entre autre, de La Chaine de l'Espoir, une Ong française. « Grâce à leurs conseils avisés et à l'expertise de leurs bénévoles, nous sommes parvenus à mettre en place une structure sanitaire de référence pour notre pays ».

L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un établissement à but non lucratif. Il constitue l'une des réalisations majeures de la Fondation Children Of Africa. Dans le secteur de la santé. Il va contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles, néonatales infantiles et juvéniles. Il s'étend sur une parcelle de 4, 9 hectares soit 49000M2 avec une surface bâtie de 16 300m2.l'Hme c'est aussi un matériel de dernière génération et une capacité d'accueil de 130 lits et places. Il se positionne comme une structure de niveau III, dans la pyramide sanitaire ivoirienne. l'hôpital compte 475 employés incluant les médecins, infirmiers et aides -soignants...