Sénégal/Guinée: CAF Ligue des Champions - Génération Foot de Dakar y croit !

« On a la capacité de battre Horoya chez nous, à Léopold Sédar Senghor, » confie le jeune joueur dans un entretien avec un site spécialisé. Il en a profité pour lancer un appel au peuple sénégalais. « Pour cela, je profite de l'occasion pour lancer un appel au public sénégalais de venir nombreux soutenir Génération Foot car en Guinée je peux dire que c'est le public qui avait poussé son équipe à la victoire. Nous allons jouer comme à l'accoutumé et gagner (incha allah) ».

Génération Foot tient à coup sûr à rejoindre la phase de poule de la CAF Ligue des Champions. Il faut préciser que cette équipe est le seul club sénégalais encore en course dans cette compétition africaine. Depuis 2004, aucun club sénégalais n'a atteint la phase de poules de la Ligue africaine des champions. Et c'est tout le pays des Lions de la Teranga qui se mobilise derrière les Académiciens.

