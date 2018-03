Sénégal: L'ARTP à l'écoute des citoyens pour tirer le meilleur parti du numérique

"C'est tout le sens du travail du régulateur qui est toujours à la recherche des équilibres entre les intérêts des différentes parties prenantes. Vous convenez sans nul doute avec moi que cet exercice n'est pas aisé. Mais avec de la volonté et de la veille, on pourrait y arriver dans une ambiance de co-régulation", a expliqué Abdou Karim Sall.

"Quand on parle de préoccupations intégrales des consommateurs ou des besoins de ces derniers tout court, il ne saurait être envisageable de se prêter à cet exercice en s'écartant du contexte marqué par le numérique qui a modifié considérablement les habitudes et produit de consommation", a souligné le DG de l'ARTP.

L'ARTP, face aux défis liés à l'usage et au développement du numérique, "n'a eu de cesse de mettre au cœur de son action, l'écoute des citoyens pour trouver dans chaque situation, les réponses les plus idoines pour asseoir le bien-être des consommateurs dans le respect des valeurs républicaines", a-t-il déclaré.

