Togo: Lomé et Windhoek identifient de nombreux domaines de coopération

La Namibie dispose de son propre pavillon, Air Namibia. La compagnie opère 2 Airbus A330-200, 4 Airbus A319 et 4 Embraer sur des routes africaines (Afrique australe, Accra, Lagos) et vers Frankfurt (Allemagne).

La coopération à venir porte sur les secteurs de la formation l'environnement, du tourisme, de l'agriculture, de l'eau, des travaux publics, des transports, de l'industrialisation, du commerce, du développement des petites et moyennes entreprises et de l'éducation.

Les échanges ont porté sur le développement de la coopération politique et économique. Les deux hommes ont également parlé des moyens de renforcer les consultations entre la Cédéao, actuellement présidée par le Togo, et la SADC, son équivalent en Afrique australe.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.