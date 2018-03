Cote d'Ivoire: Musique - La célébration des noces de vermeil de Bailly Spinto lancée

Galet Bailly Sylvestre à l'état civil et plus connu sous le pseudonyme de Bailly Spinto a 45 ans de carrière dans la musique.

Le « Rossignol » va célébrer cette année ses noces de vermeil. Le lancement des festivités a eu lieu ce vendredi 16 mars, à Abidjan-Marcory.

Selon Claude Dassé, l'adjoint au président de l'organisation de cette fête à Bailly Spinto, la célébration va se dérouler autour de cinq principaux axes. Notamment, la dédicace d'un livre qui relate la carrière de l'artiste, une exposition de photos du Rossignol, un concert VIP, une vente aux enchères des œuvres et un portrait du chanteur dédicacé et un concert grand format.

« Alpha Blondy, Angeline Kidjo, Salif Kéita,Youssou N'Dour, John Yalley, Magic System, Meiway, Manu Dibango, Nayanka Bel, Ismaël Isaac et pleins d'autres artistes surprises sont attendus à la fête à Bailly Spinto », a indiqué Claude Dassé.

A en croire l'artiste et au staff organisationnel, la date de la célébration sera donnée dans les semaines à venir. « Vous serez informés très bientôt de la date exacte », a expliqué Bailly Spinto. Concernant la suite de sa carrière après la célébration, Bailly Spinto s'est voulu réservé. « Mon objectif étant atteint, dans la deuxième étape de ma vie, je vais un peu plus me consacrer à ma petite famille », a-t-il expliqué. Poursuivant, il a dit qu'il n'arrêtera pas la musique. « Je vais continuer selon mon inspiration à sortir des albums avec un rythme que je me donnerai », a-t-il ajouté.

Il faut noter que Bailly Spinto est né le 31 décembre 1951 à Treichville. Il est marié et père de 5 enfants. Il a commencé la musique en 1968. Il est auteur de plusieurs titres à succès, entre autres, GNIAN NAN en 1980, ANOU ME en 1983, BEHIZOKO en 1984, BLI NA LO en 1986 et GNIAN MAMAN en 1992.

Durant sa carrière musicale, le chanteur a glané plusieurs trophées et distinctions. Notamment, le Bélier d'Or de la musique ivoirienne en 1979, un disque d'Or en 1991, un Kundé d'Or en 2008, le Trophée du meilleur artiste de la génération 80 en 2007, les 7 d'Or de la presse. En guise de reconnaissance, l'État ivoirien l'a élevé au grade de Chevalier de l'Ordre national culturel.