Cote d'Ivoire: MASA 2018/BLEND (Namibie) - « On a eu des opportunités et un très grand succès »

A travers ce genre original, Khoes affirme être dans son élément, mieux elle soutient qu'elle représente la voix de la femme africaine. Pour sa première sortie en Afrique francophone, elle semble être en territoire conquis. Et pour cause. Le duo entend gratifier d'un show époustouflant le public de Ménékrè, un espace culturel à Abidjan, Cocody, les 2 Plateaux, ce vendredi 16 mars 2018.

Khoes et Christian Polloni qui composent le groupe ont indiqué qu'ils sont venus explorer des opportunités au Masa. « On a eu des opportunités et un très grand succès », ont-ils affirmé. Khoes, de son vrai nom Nesindando Namises, il faut le souligner, ne fait pas que chanter, elle fait de la poésie. Elle mélange en fait la poésie au slam-soul.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.