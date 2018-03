Cote d'Ivoire: L'Hôpital Mère-Enfant - « Un joyau architectural qui vient enrichir le paysage sanitaire », constate Alassane Ouattara

Faut-il le rappeler, le terrain qui a servi à la construction de l'Hôpital Mère Enfant a été offert par la notabilité du Village d'Adjamé-Bingerville.

Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara a constaté ce vendredi 16 mars à la cérémonie marquant l'inauguration de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville(Hme) que l'établissement est « un joyau architectural de dernière génération », construit grâce à la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara, et de ses partenaires techniques et financiers.

« Après la première visite de l'établissement, j'ai été émerveillé. C'est un hôtel, une œuvre particulièrement belle ! C'est une œuvre architecturale qui vient enrichir le paysage sanitaire de notre pays », a témoigné M. Ouattara. Non sans saluer l'une des qualités de la présidente fondatrice de Children of Africa qui a un goût prononcé pour le travail bien fait et un sens aigu de la solidarité. « Merci Dominique et bravo pour ta persévérance et ta rigueur ! », a-t-il encouragé en s'adressant à Mme Ouattara.

Puis, il a révélé la genèse du projet, Children of Africa qui a été pensé en 1998 à Washington. Selon lui, initialement, le projet Children for Africa qui va célèbrer son 20 ème anniversaire était seulement dédié aux enfants de la Côte d'Ivoire. « J'ai recommandé à mon épouse de l'étendre à tous les enfants vulnérables de l'Afrique, pas seulement à ceux du pays. D'où la dénomination Children of Africa », a-t-il noté.

Par ailleurs, le Président Alassane Ouattara a fait remarquer la qualité des équipements de cet hôpital qui respecte les normes internationales. Le chef de l'Etat a terminé en rappelant que dans un souci d'améliorer l'offre de service de santé en Côte d'Ivoire, la période 2018-2020 est consacrée à un vaste chantier.

Bien avant le chef de l'Etat, le maire de la commune de Bingerville, M. Beugré Djoman a souhaité la traditionnelle akwaba aux « illustres invités » présents à cette cérémonie d'inauguration. Traduisant la joie de la population ivoirienne et de celle de Bingerville en particulier, il a dit : « c'est un hôpital magnifique qui vise à améliorer la santé des populations. L'hôpital n'a rien à envier à certains édifices occidentaux. »

L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un établissement à but non lucratif. Il constitue l'une des réalisations majeures de la Fondation Children Of Africa. Dans le secteur de la santé. Il va contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles, néonatales infantiles et juvéniles.

