Tchad: Accord pour une levée de la grève

Pour le ministre tchadien de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Mahamat Moctar Ali, un grand défi vient d'être relevé. "Je suis rassuré aur le fait qu'aujourd'hui toutes les centrales syndicales sont unanimes pour arriver à cet accord. On doit vous féliciter pour cet acte de bravoure. Dès la sortie de cette salle, cet accord sera mis en œuvre et les salaires des fonctionnaires seront automatiquement payés."

Mais la chose la plus importante, selon lui, est que "le gouvernement s'engage à rembourser ce qu'il a coupé. Cela veut dire que de bout en bout, le gouvernement reconnaît que l'application du décret 687 n'est pas correcte. Donc nous nous sommes en négociations et nous espérons avoir gagné ce qu'il faut pour que nos adhérents puissent reprendre le travail."

Après sept semaines de conflit et de longues heures de négociation, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à la signature d'un accord tard dans la nuit. Mais cela ne met pas forcement fin aux revendications.

