Cote d'Ivoire: Collecte et gestion des données migratoires - Une condition "essentielle" pour le développement de politiques publiques

L'importance de cet atelier réside dans le fait que les données disponibles demeurent parcellaires et n'offrent pas de possibilités d'analyse à la fois à la fois complète et détaillée.

« La disponibilité de données fiables et l'élaboration de statistiques sont une condition essentielle pour le développement de politiques publiques et de stratégies concertées qui puissent être efficaces, réalistes et gérables », a indiqué Jacopo Carbonari, représentant le Chef de mission de l'Organisation internationale de la migration en Côte d'Ivoire.

C'était à l'ouverture de l'atelier portant sur le « Renforcement des capacités de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) sur la collecte et la gestion des migrations », le 15 mars 2018, à Abidjan-Cocody, à l'hôtel Belle Côte.

Selon M. Carbonari, des lacunes importantes existent dans la collecte et gestion des données. Alors que l'importance des données pour nourrir et orienter la sphère politique et sociale n'est plus à démontrer. Poursuivant, il a soutenu que la variation de la collecte des données d'un Etat à un autre constitue un obstacle pour l'harmonisation de l'analyse.

C'est ce défi que l'Oim et ses partenaires entendent relever à travers l'organisation du présent atelier. « Nous sommes ici avec les principaux acteurs en Côte d'Ivoire impliqués dans la collecte et l'analyse des données, la Cedeao et l'Oim afin de travailler ensemble pour relever les défis restants », dira-t-il : Et ce, grâce à l'adoption d'un système commun et harmonisé de collecte et d'analyses des données. Aussi a-t-il souhaité que l'atelier qui a pris fin ce vendredi 16 mars 2018 puisse contribuer à l'amélioration de la gestion des données migratoires.

Pour le directeur de la recherche et des statistiques de la Cedeao, Siméon Koffi, l'atelier s'inscrit dans une dynamique des acquis à améliorer. Selon lui, l'harmonisation des données et leur consolidation permettra d'accélérer le processus d'intégration sous régionale.

Dr Inin Moustapha, directeur général de l'Office national de la population (Onp) a rappelé que les tendances actuelles sur les migrations internationales suggèrent que l'information est une source essentielle pour les gouvernements qui souhaitent doter leurs pays d'une politique migratoire.

A l'en croire l'importance de cet atelier réside dans le fait que les données disponibles demeurent parcellaires et n'offrent pas de possibilités d'analyse à la fois à la fois complète et détaillée.