Afrique: L'Union européenne appelée à interdire le commerce de l'ivoire

Depuis, l'UE a certes conseillé à ses pays membres de n'exporter que de l'ivoire sculpté, plutôt que des défenses naturelles. Mais selon les organisations de protection des éléphants, tant qu'il est possible de faire commerce de l'ivoire de façon légale, cela alimente la demande et pourrait aussi servir à masquer le commerce d'ivoire illégal.

Pas moins de 1258 défenses d'éléphant exportées en 2014 et 2015 depuis l'Europe. Le chiffre est non seulement important mais surtout, il bat le record des huit dernières années.

C'est un appel des pays africains à l'Union européenne pour qu'elle interdise le commerce de l'ivoire. Au cours d'un sommet au Botswana consacré à la protection des éléphants et à la lutte contre leur braconnage, une trentaine de pays africains a ainsi appler l'Europe à mieux faire car l'UE reste la zone la plus exportatrice d'ivoire au monde.

