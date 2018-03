Rétrogradé de trois rangs (de la 24e à la 27e place) en février dernier, le Sénégal garde cependant sa place au classement mondial Fifa Coca Cola publié hier.

Au niveau africain, le Sénégal garde aussi sa 2e place derrière la Tunisie qui occupe le 23e au niveau mondial. Le Maroc, l'Égypte et le Nigeria, les trois autres mondialistes africains, sont loin dans le classement général. Ils occupent respectivement les 42e, 44e et 52e places au classement mondial toujours dominé par l'Allemagne, suivi du Brésil et du Portugal. L'Argentine et la Belgique compètent le Top 5. Parmi les adversaires du Sénégal au mondial russe dans le groupe H, c'est la Pologne (6e) qui est mieux classée. La Colombie est 13e alors que le Japon (55e) est loin derrière le Sénégal.

Pour rappel, ce classement mensuel est effectué en fonction d'un certain nombre des facteurs. Lesquels sont combinés dans une formule qui permet d'avoir un capital de points. Naturellement, les résultats des matches des sélections nationales des différents pays entrent d'abord en jeu. Une victoire vaut 3 points, un match nul, 1 point et une défaite, 0 point. Pour précision, une victoire aux tirs au but donne 2 points au vainqueur et 1 point au perdant.

Après cette « valorisation du résultat », intervient ce que la Fifa appelle « l'importance du match ». Et à ce niveau, le résultat d'un match amical n'a pas le même poids que celui d'une rencontre officielle. Un succès en match amical rapporte au vainqueur 1,0 point, alors que pour les matches à enjeu, comme les éliminatoires des coupes continentales (Coupe du monde ou de confédération), il vaut 2,5 points. En compétitions de phases finales continentales comme la Can, la victoire rapporte 3 points, tandis qu'en phase finale de Coupe du monde, c'est 4 points.

Par ailleurs, la valeur de l'adversaire est importante dans le calcul des points. Et cette valeur est fonction du dernier classement Fifa de l'adversaire. Enfin, il y a le « coefficient confédération » qui est déterminant dans le calcul des points. En clair, « pour des matches entre équipes de confédérations différentes, il convient de prendre en compte un coefficient calculé en faisant la moyenne des valeurs des deux confédérations. La valeur d'une confédération est calculée sur la base du nombre de victoires qu'elle a remportées lors des trois dernières Coupes du monde de la Fifa ».

Ce coefficient varie selon les confédérations. La Conmebol (Amérique du Sud) est coté à 1,00 alors que l'Uefa (Europe) est à 0,99 et les autres confédérations dont la Caf sont à 0,85. C'est donc la combinaison de tous ces facteurs qui détermine le classement mensuel de chaque nation.