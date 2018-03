Madagascar: La Grande Ile relativement épargnée par Eliakim

Néanmoins, on ne peut pas prévoir la suite des événements car une fois au large de la Grande Ile, il peut reprendre des forces en mer et opérer un retour sur la terre ferme pour repartir à l'intérieur des terres. Pour le moment, nos sommes relativement épargnés, mais les précipitations seront abondantes. Il sera toujours temps de faire le bilan des dégâts après.

Pour le moment, on n'a pas beaucoup de renseignements sur les destructions occasionnées par Eliakim, mais on nous apprend que les rafales de vent sont violentes. Les habitants du nord de l'île sont cantonnés chez eux, tout comme ceux de la ville de Toamasina qui attendent les assauts de ce cyclone. Il va sortir en mer aujourd'hui, en espérant qu'il n'aura pas trop mis à mal cette capitale provinciale.

La Grande Ile subit une fois de plus les assauts d'un cyclone qui devrait faire de nombreux dégâts. Eliakim a pénétré dans le nord de l'île et a traversé plusieurs régions.

