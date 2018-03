Madagascar: GEN et lois électorales - Le plafonnement de la campagne électorale non cité

La Grande Ile subit une fois de plus les assauts d'un cyclone qui devrait faire de nombreux dégâts. Eliakim… Plus »

Propositions. A titre de rappel, lors de sa rencontre avec les députés, la société civile a apporté des propositions pour ne pas dire des critiques sur 70 articles sur ce projet de loi. Il s'agit, entre autres de la campagne électorale, du bulletin unique et de la liste électorale. Quant au SeFafi, il a parlé aussi du financement des campagnes. Il propose ainsi qu'il y ait des sanctions précises et contrôlables aux contrevenants ainsi que le plafonnement des dépenses liées au financement des campagnes électorales.

A l'instar du SeFaFi et de la société civile, le Groupe des Experts Nationaux (GEN) a également donné son avis concernant les lois électorales. Cette entité de déplorer ainsi que la pré-campagne et le plafonnement de la campagne électorale ne figuraient pas sur ces lois électorales. Le GEN de souligner également que les sanctions prises à l'encontre des contrevenants ne sont pas précises. Il estime ainsi que cela devrait se manifester soit par la disqualification du candidat soit par une somme versée par le contrevenant. Il pense, par ailleurs, que ce projet de loi ne répond pas aux aspirations du peuple.

