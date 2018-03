Afrique: L'Angola veut égaler les pays du monde dans les statistiques du Tourisme

Luanda — L'Angola cherche à égaler d'autres pays d'Afrique et du Monde dans les statistiques du Tourisme, et pour atteindre cet objectif il y a nécessité de créer un climat propice à ce domaine, a fait savoir la ministre du Tourisme, Angela Brangaça,

Un des pas franchis par l'Angola pour se positionner parallèlement avec d'autres pays du monde en termes des statistiques touristiques, c'est la politique d'exemption et de facilitation de visas adoptée par le gouvernement en 2018, visant à éliminer les barrières bureaucratiques dans le flux migratoire et à ouvrir le pays au monde, a-t-elle ajouté vendredi, à Luanda, à l'ouverture de la Conférence Nationale de Cadres de l'Hôtellerie et du Tourisme.

La ministre, qui a invité le secteur privé national et étranger à investir en Angola dans le secteur du Tourisme, a précisé que les prochaines mesures à prendre pour élever les statistiques touristiques du pays porteraient sur les accessibilités, l'assainissement, l'amélioration dans la certification des unités hôtelières, de restauration et similaires, la structuration des produits et des espaces touristiques, ainsi que la commercialisation des produits touristiques avec la mise en place du Fonds de Développement Touristique.

Qualifiant le tourisme de "pétrole vert" sur lequel l'Angola doit compter dans le cadre de la stratégie de diversification de l'Économie nationale pour le développement du pays, la ministre a dit que c'était le secteur qui crée plus de postes d'emploi, d'où la nécessité d'avoir des cadres biens formés.