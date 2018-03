Angola: Un gouvernant réitère la responsabilité et le professionnalisme des journalistes

Luanda — Le ministre de la Communication Sociale, João Melo, a réaffirmé la nécessité pour les journalistes angolais d?opter pour une information vraie, pluraliste, équilibrée et exempte.

Le gouvernant a indiqué que les professionnels des médias ne devaient pas confondre la pratique du journalisme avec la propagande ou l'activisme politique, tout en excluant la dichotomie entre "presse publique" et "presse privée".

João Melo a fait ces remarques en marge de l'ouverture d'émission expérimentale de la Radio Ecclesia mercredi, à Malanje, où il a organisé un cours régional sur «Reportage journalistique », promu par son ministère, en partenariat avec le Centre de formation des journalistes (CEFOJOR).

Pour le ministre, les responsabilités sociales des médias publics et privés sont les mêmes. Cependant, il a demandé une plus grande responsabilité pour les premiers parce qu'ils sont plus équilibrés, plus sérieux et plus crédibles".

En produisant et fournissant aux citoyens des informations correctes, complètes, plurielles et bien écrites, les professionnels des médias rempliront leur rôle social, a-t-il rappelé.

"Si nous faisons tous notre part comme il se doit, les citoyens n'auront qu'à gagner", a souligné le ministre, cité par le radiodiffuseur catholique d'Angola.

A propos de la Radio Ecclésia à Malanje, João Melo a exprimé sa sympathie pour l'infrastructure, et a déclaré qu'il s'attendait à une concurrence sérieuse entre cette station et la Radio nationale de l'Angola (RNA).

Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé, le 8 janvier 2018, l'expansion du signal du radiodiffuseur catholique dans tout le pays lors d'une conférence de presse en présence des journalistes nationaux et étrangers.