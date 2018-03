Madagascar: Genève et Vienne - Resaka Véronique nommée ambassadeur

La Grande Ile subit une fois de plus les assauts d'un cyclone qui devrait faire de nombreux dégâts. Eliakim… Plus »

Troisième femme. Resaka Véronique est la troisième femme nommée ambassadeur sous l'ère Rajaonarimampianina. En effet, Mireille Rakotomalala et Arisoa Razafitrimo ont été nommées respectivement à Tokyo (Japon) et à New York (Nations Unies). Avec la nomination de Resaka Véronique, une troisième femme vient d'être placée à la tête d'une importante représentation diplomatique de Madagascar à l'étranger. Quoi qu'il en soit, les postes d'ambassadeur à Paris (France) et à Bruxelles (Union Européenne) restent jusqu'à présent vacants. Nos sources indiquent que ces futurs ambassadeurs seraient connus avant la démission du président candidat Hery Rajaonarimampianina.

Pas à pas. C'est à ce rythme que le régime en place a procédé dans la nomination de nos ambassadeurs à l'extérieur. Hier, un Conseil des ministres a nommé Resaka Véronique comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar auprès de la Suisse, représentante permanente de la République de Madagascar auprès des Institutions Spécialisées de l'Organisation des Nations Unies à Genève et à Vienne (Autriche). Cette diplomate de carrière est un ministre plénipotentiaire qui a occupé pendant longtemps le poste de Chargée d'Affaires de Madagascar à Paris.

