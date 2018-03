Sénégal: Présidentielle de 2019 - L'Apr Grand Dakar veut une dynamique unitaire

La conseillère spéciale du président a salué l'initiative du Pnlp et du Comité de gestion du centre de santé de Grand Dakar pour le bien-être des populations. Zahra Iyane Thiam a aussi appelé à l'unité de tous et au rassemblement des populations derrière les responsables de Grand Dakar pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour.

Compte tenu de cela, Docteur Doudou Sène a demandé aux fils de Grand Dakar de croire à leur potentiel et de tirer le quartier vers le haut malgré les difficultés. Il a invité ainsi tous les responsables à l'unité pour donner la victoire au président Macky Sall qui est en train de poser les jalons du développement partout au Sénégal, à son avis. Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) a ainsi remercié la conseillère spéciale du président, Zahra Iyane Thiam, pour sa présence et indiqué qu'à Grand Dakar, le travail sera fait pour assurer la victoire au président de la République.

Le coordonnateur national du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp), Dr Doudou Sène, habitant de Grand Dakar, compte tenu des réalisations du président dans la Santé et dans plusieurs secteurs, a demandé aux populations de la commune de se mobiliser pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Pour lui, le président a beaucoup fait pour Grand Dakar car pour la première fois que la commune s'est retrouvée avec 4 hauts conseillers, des responsables dans le gouvernement (ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng) etc.

