Sénégal: Les décideurs invités à aider les jeunes à connaître le fonctionnement du marché financier

Selon les organisateurs du panel, le thème 2018 de la semaine mondiale de l'argent épouse les préoccupations de la jeunesse qui "a besoin de connaissances et de compétences qu'elle pourra mobiliser pour prendre des décisions financières intelligentes et judicieuse tout au long de la vie".

"Notre orientation, c'est d'inspirer et préparer les jeunes à réussir leur insertion dans le tissu économique", a encore expliqué la secrétaire exécutive de Junior achievement, précisant que son association est présente dans plus de 120 pays dans le monde, dont 16 pays en Afrique subsaharienne.

"La pauvreté est un défi mondial qui a des effets persistants sur les populations et leurs pays", a-t-elle déclaré vendredi en marge d'un panel organisé à l'occasion de la Semaine mondiale de l'argent par Junior Achievement en collaboration avec des CGF Bourse et Ecobank.

