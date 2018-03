Madagascar: La question de l'insécurité à l'ordre du jour

La Grande Ile subit une fois de plus les assauts d'un cyclone qui devrait faire de nombreux dégâts. Eliakim… Plus »

L'empoisonnement de l'ex-espion russe Serguei Skripal a provoqué une vive tension entre le Royaume Uni et la Russie. Le premier ministre Thérésa May met en cause le SFB et accuse ce service secret d'avoir assassiné cet homme. Les propos de la chancelière sont sans ambigüité et ils ne ménagent pas le président russe qui n'entend d'ailleurs pas se laisser faire. Ce dernier qui se présente à l'élection présidentielle n'apprécie pas d'être pointé du doigt par les Européens qui ont fait bloc contre lui. Demain dimanche, il devrait être réélu pour la troisième fois à la magistrature suprême.

Les autorités n'ont jusqu'à présent pas pris la mesure de l'exaspération de la population devant l'insécurité qui règne un peu partout dans le pays. L'initiative prise par des groupements d'opérateurs privés d'organiser « Aok'izay-insécurité » a marqué les esprits. La capitale sillonnée avant-hier par des voitures klaxonnant et des citoyens sifflant et hurlant a montré qu'elle attendait des actions concrètes de la part du pouvoir.

