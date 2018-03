Sénégal: Budget 2018 de la commune de Tambacounda - Le Conseil opte pour le réalisme et la sincérité

Les conseillers ont voté, mercredi dernier, le budget 2018 de la commune de Tambacounda. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 473 427 995 FCfa contre 1 597 940 759 FCfa en 2017, soit une baisse de 124 512 764 FCfa en valeur absolue et 7,79 % en valeur relative. Une baisse que le maire Mame Balla Lô explique par le caractère sincère et réaliste du budget.

Par rapport à la gestion de l'année 2017, 8 955 520 FCfa en fonctionnement et 6 444 095 FCfa en investissement ont été reportés. Il faut noter que les dépenses en section d'investissement sont quantifiées dans l'ordre de 286 444 095 FCfa. La baisse de ce budget se justifie, selon le maire Mame Balla Lô, par le souci d'élaborer un budget « plus réaliste et sincère », comme la plupart des conseillers l'avaient souhaité lors des débats d'orientation budgétaire. Le document précise que « c'est la troisième fois consécutive que, dans une perspective d'élaborer un budget sincère, les conseillers municipaux revoient leur copie à la baisse ». Le budget de la mairie de Tambacounda est passé de 1,706 milliard FCfa en 2016 à 1,629 milliard FCfa en 2017, avant de descendre encore à 1,473 milliard FCfa cette année.

Dans ce budget, l'investissement représente 286,095 millions de FCfa, le fonctionnement se faisant la part belle avec plus d'un milliard de FCfa. Les opérations financières, estimées à 250 millions FCfa, occupent 23 % du fonctionnement, suivi du cabinet du maire avec 181,2 millions FCfa (15,5 %) et du service secrétariat et bureaux avec 178,9 millions FCfa (14,92 %).

Les prévisions de dépenses d'investissement s'élèvent à 286,444 millions FCfa, dont 101,6 millions FCfa affectés aux lotissements et aux travaux d'installation électrique.

Au nombre des investissements prévus par la commune, il est noté la construction du poste de santé de Gourel et des cimetières pour 32 millions FCfa. Sur le plan de l'éducation, la construction des cases des tout-petits de Kothiarinding et de Diallobougou ainsi que la réparation de salles de classe à l'école Kandioura Noba ont été soulignées.