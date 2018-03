Sénégal: Renouvellement du parc automobile - 45,3 milliards de FCfa investis

Les opérateurs de transport regroupé au sein qui ont été reçus par en audience à leur demande par le ministre des transports l'ont assuré de leur engagement à l'accompagner dans le développement du sous-secteur.

Les 14 présidents de Gie fédérés autour de l'Association pour le financement des transports urbains (Aftu) ont été reçus, hier, par le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, en présence de Thierno Birahim Aw (Directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar) et de Cheikh Oumar Gaye, Directeur des transports routiers, indique un communiqué du Cetud. Une audience sollicitée par les opérateurs de Dakar et des régions pour échanger avec le ministre sur le partenariat, précise la même source.

Les sujets liés à la sécurité routière, au renouvellement du parc, à l'assainissement du secteur, à la charge à l'essieu ont été, entre autres, abordés, selon le texte. On apprend que 2.067 véhicules ont été renouvelés dans le programme de renouvellement du parc automobile pour 45,3 milliards de FCfa. Dans les régions, 450 véhicules sont mis en circulation dans les villes comme Thiès, Louga, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Diourbel, Tivaoune, Fatick et Mbour. En ce qui concerne le contrôle de la charge à l'essieu, les opérateurs ont affirmé leur soutien au ministre en vue de l'application du règlement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) relatif a l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans l'espace communautaire. Évoquant l'insécurité routière, les opérateurs ont condamné l'indiscipline de certains chauffeurs qui, selon eux, ternit l'image des professionnels du transport. Ils ont fait part au ministre de leur adhésion aux mesures préventives annoncées, selon le document.

Les opérateurs de transport qui ont félicité Abdoulaye Daouda Diallo de sa nomination au département des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, l'ont assuré de leur engagement à l'accompagner dans le développement du sous-secteur. Ils ont pris l'engagement de relever ensemble les défis. Selon le communiqué, le ministre s'est dit « enthousiaste » à accompagner la construction de la « Maison des transporteurs » à Diamniadio.