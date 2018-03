Sénégal: « Dekkalat ngor » compte remobiliser les leaders locaux de l'Apr

Le leader du mouvement n'a pas manqué, cependant, de faire part au président Sall d'un certain nombre de doléances dont : le bitumage du tronçon Keur Martin-Diohine, l'achèvement des travaux de l'axe Fatick-Diohine en passant par Diarrère, la dotation des femmes de Diohine en moulins à mil, et l'adduction d'eau potable, entre autres.

« Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de militants et sympathisants parmi les premiers compagnons du président Macky Sall, ont du mal à se retrouver au sein de l'Apr pour avoir été laissés en rade lors des investitures pour les locales de 2014 », a indiqué Dr Faye.Pour autant, le Dr Paul Faye estime, « qu'en perspective de l'élection présidentielle de 2019, il convient de rectifier le tir et à travers notre mouvement, nous préconisons que les leaders locaux soient davantage responsabilisés parce qu'ils ont toujours gagné dans leur fief respectif ». Il reste ainsi convaincu que c'est de cette manière, « que nous allons relever le défi que le président Macky Sall nous a lancé et nous demeurons persuadés que cet objet sera atteint pour une plébiscite du président Macky Sall au 1er tour en février 2019 ».

« C'est pour nous une manière de réaffirmer notre engament auprès du président Sall et lui témoigner toute la satisfaction que nous manifestons à travers les réalisations qu'il a fait entreprendre de 2012 à nos jours et cela à travers tout le pays », a déclaré Paul Faye. Ainsi, pour l'ancien directeur de la Sapco, « ce nouveau mouvement que nous avons dénommé Dekkalat Ngor 2019 (revivifier l'honneur), fait référence à la coalition Dekkal Ngor qui, en 2009, nous avait permis de remporter les élections locales dans les communautés rurales de Diarrère, Diakhao, Mbéllacadiao, Fimela, entre autres ».

« Dekkalat Ngor », c'est le nom du mouvement que vient de lancer le Dr Paul Faye, ancien directeur de la Sapco pour soutenir la candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2019 et travailler à sa réélection pour un second mandat à la tête du Sénégal.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.