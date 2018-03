Sénégal: E-commerce - L'Unacois Yeessal signe deux conventions

elon Alla Dieng, le but poursuivi à travers cette démarche est de permettre à l'Unacois Yeessal « de s'adapter à la nouvelle dynamique économique mondiale appelée globalisation ». « Nous ne devons pas croiser les bras et rater le train des nouvelles technologies numériques qui sont en train de changer ou qui ont déjà changé le monde », a affirmé Alla Dieng.

La seconde convention a été signée avec une entreprise de la place pour susciter une forte adhésion des commerçants au projet de transfert d'argent à travers tout le Sénégal et la Diaspora et pour la facilitation des paiements de services et à faibles coûts. S

La première convention a été signée avec une société intervenant dans le domaine du numérique pour la mise en place d'une plateforme virtuelle de vente en ligne. « Cette plateforme va mettre les commerçants en rapport direct avec leurs clients. Il s'agira d'accompagner les professionnels dans la transformation digitale et d'innover la relation consommateurs-professionnels en proposant une visibilité des produits et services des professionnels sur les interfaces smartphones », a déclaré Alla Dieng, Secrétaire général de l'Unacois Yeessal.

