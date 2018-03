Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Soutien à Guikahué et Billon

La 38e édition de la 3e grande rencontre littéraire a ouvert ses portes jeudi et les Africains ne font pas… Plus »

Le secrétaire exécutif chargé des Ong et des syndicats, Aminata N'Diaye, qui a lu la déclaration, a fait savoir que le secrétariat exécutif réprouve la virulence injustifiée des attaques du Rdr qui sont des germes de conflits susceptibles de compromettre la confiance et la convivialité entre partis alliés.

Dans la déclaration qui a sanctionné sa 103e session tenue le 14 mars, le secrétariat exécutif « appelle tous ses alliés du Rhdp à cultiver l'urbanité qui commande le respect mutuel et la retenue, car l'houphouétisme dont tous se réclament est, selon le père fondateur, " une école de courtoisie" qui prône le respect, la tolérance et le dialogue, l'arme des forts ».

Le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, le Pr Maurice Kacou Guikahué et le secrétaire exécutif, Jean-Louis Billon, continuent de recevoir le soutien des instances de leur parti. Et ce, suite aux messages qu'ils ont délivrés à Yamoussoukro, le 10 mars dernier, lors de la cérémonie d'hommage à Henri Konan Bédié.

