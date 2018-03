Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Partenariat renforcé entre l'ONN et CRS Madagascar

Déjà partenaires dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar, l'Office National de Nutrition (ONN) et le programme pays de « Catholic Relief Services » (CRS) à Madagascar viennent de renforcer leur partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des projets « Havelo » et « Fararano » sur un financement de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). L'objectif est de réduire l'insécurité alimentaire. Un amendement sur le protocole de collaboration entre CRS Madagascar et l'ONN dans l'exécution des programmes d'assistance alimentaire et d'urgence de l'USAID vient ainsi d'être signé avant-hier 14 mars 2018.

Les deux projets « Havelo » et « Fararano » sont mis en œuvre dans les régions Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Anosy et Androy. Les deux projets de CRS Madagascar concernent plusieurs aspects de la lutte contre la malnutrition, avec comme principaux axes d'interventions la prise en charge de la malnutrition aiguë, modérée, la promotion de la sécurité alimentaire des ménages et des communautés et le suivi et la promotion de la croissance des enfants. Le tout, accompagné d'un volet formation et renforcement de capacités.