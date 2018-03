Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière a vélingara - Un émigré montre le bon chemin

Un ex-émigré sénégalais basé aux Etats-Unis va en guerre contre l'émigration irrégulière. Il offre aux jeunes la possibilité de rester et de réussir chez-eux en exploitant la terre.

Les initiatives pour dissuader les jeunes de partir à l'aventure se multiplient dans la région de Kolda où les stratégies mises en place pour les fixer dans leur terroir commencent à porter leurs fruits. C'est notamment le cas dans le département de Vélingara où l'entreprise Diaby et frères, créée il y a quelques années par un émigré de retour des Etats-Unis, fait, aujourd'hui, figure de pionnier dans ce domaine. Son crédo, recruter le maximum de jeunes possible en leur offrant un emploi décent et faire d'eux des promoteurs d'emplois dans le but de les inciter à rester dans leur terroir.

Le directeur exécutif de l'entreprise Diaby et frères, Almamy Bodian, entend, à travers cette expérience inspirée du pays de l'oncle Sam, promouvoir l'auto-emploi au Fouladou où la plupart des jeunes n'ont pas eu la chance de poursuivre leur cursus scolaire et ne disposent pas non plus de qualification professionnelle.

Cependant, il a estimé que cela ne constitue pas un handicap insurmontable. « Depuis 2015, l'entreprise Diaby et frères a trouvé nécessaire de retenir les jeunes dans leur terroir en exploitant au maximum la terre. Nous recrutons les jeunes pour leur donner un travail temporaire de 9 mois sur 12 pour les cultures de coton, d'arachide, de maïs, de fonio et d'autres spéculations. Nous avons organisé deux forums en 2015 et en 2017 pour sensibiliser les jeunes sur les dangers que représente l'émigration irrégulière », a-t-il déclaré.

En plus du personnel administratif, l'entreprise qui compte déjà plus de 1000 adhérents emploie 5 conseillers et 27 jeunes qui servent de relais sur le terrain. Ils ont été formés par la Sodagri et la Sodefitex pour acquérir les techniques culturales de base.

En 2017, 218 hectares de riz de plateau, de coton, de fonio, d'arachide et de maïs ont été emblavés dans les différentes communes rurales du département de Vélingara. Les jeunes qui sont recrutés au sein des mouvements associatifs, les groupements des femmes et les organisations communautaires de base sont payés après récolte. Pour la prochaine campagne agricole, l'entreprise Diaby et frères compte recruter 100 jeunes par collectivité locale. Ils vont recevoir des parcelles à cultiver ; les semences et les autres intrants leur seront fournis par l'entreprise. Après les récoltes, les deux parties se partageront à part égale les recettes générées par la vente de la production.